Войска ДНР подняли по тревоге из-за «интенсивных» передвижений армии Украины

Александр Казаков, советник погибшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, заявил, что войска ДНР подняты по тревоге. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Первый армейский корпус наш поднят по тревоге и все остальные вооруженные формирования тоже», — сказал Казаков.

Реклама

По его словам, на некоторых направлениях, включая Волноваха-Докучаевск, наблюдается «интенсивное» передвижение войск армии Украины.

Ранее сообщалось, что в ДНР после убийства Захарченко объявлен план «Перехват». Отмечалось, что въезды и выезды в Донецке закрыты. Позднее стало известно, что власти ДНР перекрыли все границы.