Haaretz предсказала новое противостояние после окончания войны в Сирии

Недавние события в Сирии имеют одну общую черту: по мере того, как война в Сирии вступает в заключительную стадию, появляется новая битва между Россией и Ираном, пишет израильская газета Haaretz.

Поддерживавшие режим президента Сирии Башара Асада на протяжении всей гражданской войны в регионе рассчитывают воспользоваться плодами победы сирийского лидера. В то время как две страны — Россия и Иран — уже давно являются союзниками в ближневосточном регионе, их интересы все же расходятся, пишет издание. Особенно сейчас, когда государства присматриваются к финансовым выгодам предстоящего процесса восстановления Сирии, отмечает Haaretz.

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Российские военно-морские силы прибыли на Ближний Восток в тот момент, когда сирийский режим подписал новое соглашение о безопасности с Ираном. Это произошло вскоре после визита министра обороны Ирана в Дамаск в начале недели. В рамках соглашения предполагается, что Иран поможет восстановить военную и оборонную промышленность Сирии, пишет Haaretz.

В Израиле полагают, что иранцы посылают сигнал: мы здесь, чтобы остаться, говорится в материале.

Россия и Иран на протяжении последних семи лет не вступали в прямое столкновение друг с другом в Сирии, однако израильские официальные лица считают, что две страны расходятся по некоторым вопросам, связанным с будущим Сирии.

Контракты на восстановление Сирии, за которые соперничают обе страны, скорее всего, будут включать часть запасов сирийской нефти, добавляет Haaretz. Газета отмечает, что закулисная битва за то, кому достанется контроль в «Новой Сирии», уже идет. Тем не менее, в этой борьбе за процесс восстановления региона не будут участвовать США, которые не имеют четкой политики в Сирии, пишет издание.