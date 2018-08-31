Пентагон прокомментировал учения России в Средиземном море

Пентагон надеется, что российские корабли будут вести себя «безопасно и профессионально» в ходе грядущих учений в Средиземном море. Об этом заявил представитель пресс-службы американского ведомства Эрик Пэйхон, передает РИА «Новости».

По словам Пэйхона, в Пентагоне в курсе о предстоящих учениях.

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«ВМС США традиционно присутствуют в Средиземном море и на мировых морских путях, и, как и любая другая страна, мы свободно действуем в международных водах. Таким образом, мы ожидаем, что российские корабли в Средиземном море будут вести себя безопасно (для окружающих) и профессионально в соответствии с международными нормами и практикой», — сказал представитель ведомства.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 1 сентября в Средиземном море начнутся масштабные учения группировки сил ВМФ и ВКС России.