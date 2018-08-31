Гражданский самолет потерпел крушение на базе ВВС США, погибли четверо
Четыре человека погибли в результате крушения небольшого гражданского самолета, упавшего на территорию военной базы США. Об этом сообщает телеканал WJHG.
Инцидент произошел на базе ВВС «Эглин» в штате Флорида. Самолет Beechcraft BE-60, вылетевший из Огайо, упал на ее территории. Погибли четыре человека.
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Федеральное авиационное управление начало расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что в американском штате Массачусетс в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человек.