Гражданский самолет потерпел крушение на базе ВВС США, погибли четверо

Четыре человека погибли в результате крушения небольшого гражданского самолета, упавшего на территорию военной базы США. Об этом сообщает телеканал WJHG.

Инцидент произошел на базе ВВС «Эглин» в штате Флорида. Самолет Beechcraft BE-60, вылетевший из Огайо, упал на ее территории. Погибли четыре человека.

Реклама

Федеральное авиационное управление начало расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в американском штате Массачусетс в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человек.