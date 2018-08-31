США намерены предложить Индии свое оружие вместо российского

США заявили о готовности предложить Индии «более современные» технологии в области вооружения в сравнении с российскими. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

По его словам, решение остается за Индией.

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«Мы можем предложить гораздо более современные технологии. Конечно, Индия будет принимать решение на основе собственных интересов, но нас радует то, что все больше американских технологий может быть в списке, из которого можно выбирать», — сказал представитель администрации.

Накануне сообщалось, что США пригрозили Индии санкциями за покупку оружия из России.