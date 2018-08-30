NBC: США намерены перевести пленных боевиков ИГ в Гуантанамо
Правительство США готовится направить в тюрьму Гуантанамо на Кубе пленных боевиков террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, в Гуантанамо будут переведены два боевика ИГ, которые причастных к убийствам американцев и других заложников из западных стран.
Как отмечается, власти США также планируют отправить около сотни боевиков в тюрьму в Ираке.
При этом в Ираке захваченные в плен члены ИГ будут помещены в тюрьмы под охрану иракцев.
В январе сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил постановление бывшего американского лидера Барака Обамы о закрытии тюрьмы Гуантанамо на Кубе.
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.