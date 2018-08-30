СМИ: в столкновениях с военными Израиля пострадал палестинский министр

В ходе столкновений с военнослужащими Израиля пострадал министр по делам израильских поселений Палестины Валид Ассаф. Об этом сообщает WAFA.

По данным агентства, Ассаф был ранен резиновой пулей.

Как отмечается, министр получил ранение около города Рамаллах.

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При этом Ассаф заявил, что израильские военные «умышленно» выстрелили в него с близкого расстояния.

Ранее сообщалось, что власти Израиля и руководство палестинского исламистского движения ХАМАС договорились о перемирии.

Как отмечалось, переговоры между Израилем и ХАМАС проходили при посредничестве Египта.