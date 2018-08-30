Лавров: Россия готова наращивать свой вклад в восстановление САР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова увеличивать свой вклад в восстановление Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия готова наращивать свой вклад в решение вопроса с возвращением беженцев в Сирию.

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Он также подчеркнул, что Москва готова увеличивать свой вклад в восстановление САР.

Ранее сообщалось, что Лавров назвал очаг террористов в сирийском Идлибе «гнойником», который необходимо ликвидировать.

По его словам, для этого необходимо подготовить операцию против террористов в Идлибе.