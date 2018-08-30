Лавров: Россия готова наращивать свой вклад в восстановление САР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова увеличивать свой вклад в восстановление Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россия готова наращивать свой вклад в решение вопроса с возвращением беженцев в Сирию.
Реклама
Он также подчеркнул, что Москва готова увеличивать свой вклад в восстановление САР.
Ранее сообщалось, что Лавров назвал очаг террористов в сирийском Идлибе «гнойником», который необходимо ликвидировать.
По его словам, для этого необходимо подготовить операцию против террористов в Идлибе.