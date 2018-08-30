В Эфиопии разбился военный вертолет
В Эфиопии в результате крушения военного вертолета погибли 17 человек. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, инцидент произошел в регионе Оромия.
Как отмечается, вертолет направлялся на авиабазу в Дэбрэ-Зэйт.
В настоящее время эфиопские военные выясняют все обстоятельства происшествия.
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Ранее сообщалось, что в Румынии разбился истребитель румынских ВВС МиГ-21.
Как отмечалось, инцидент произошел в 10 км от военной базы в Фетешть во время показательных выступлений.