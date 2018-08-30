Минобороны объявило о начале масштабных учений в Средиземном море

В Министерстве обороны России сообщили, что 1 сентября начнутся масштабные учения группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России, передает РИА «Новости».

«В соответствии с планом подготовки ВС Российской Федерации под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева в период с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море будет проведено масштабное учение группировки сил (войск) Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России», — сообщили в министерстве.

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Ожидается, что в учениях примут участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации.

Ранее в МИД отметили антироссийскую направленность предстоящих учений НАТО.