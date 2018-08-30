В МИД отметили антироссийскую направленность предстоящих учений НАТО

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила об антироссийской направленности учений НАТО, запланированных на осень 2018 года. Об этом она сказала в ходе брифинга.

Как отмечается, учения состоятся в октябре-ноябре на территории Норвегии в Балтийском море, а также в Северной Атлантике. Эти учения станут самыми крупными учениями альянса за 16 лет. В ходе мероприятия вооруженные силы НАТО будут действовать на суше, в воздухе и на море.

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«Эта демонстрация силового потенциала происходит в непосредственной близости от российских границ и имеет четкую антироссийскую направленность», — подчеркнула Захарова.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что российские военные учения «Восток-2018» могут быть полезны Соединенным Штатам.