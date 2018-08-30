Захарова: в Сирии сложились предпосылки для ликвидации террористов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что в Сирии сложились предпосылки для окончательной ликвидации террористов. Трансляция ее выступления ведется на странице ведомства в фейсбуке.

«По российским оценками, в Сирии создались предпосылки для качественной перемены ситуации к лучшему, окончательной ликвидации террористов на территории страны, начала реального политического процесса, оживления политической активности и возвращения на родину беженцев и внутренне перемещенных лиц», — сказала Захарова.

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Она также подчеркнула, что российская сторона последовательно действует в интересах мира в Сирии, не имеет скрытой повестки в этом вопросе и намеревается четко следовать этим курсом во благо народа страны и сохранения ее как суверенного единого государства.

Ранее сообщалось, что посол России предостерег США от «незаконной агрессии» в Сирии.