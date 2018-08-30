Посол России уличил Британию в подготовке провокации с химоружием в Сирии

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что британские спецслужбы участвуют в подготовке провокации с химическим оружием в Сирии. Слова посла приводятся на фейсбуке российской дипмиссии.

Антонов считает, что «провокация» в Сирии готовится при «активном» участии спецслужб Великобритании. При этом он не стал отмечать, когда может произойти «провокация» и не стал конкретизировать, что за британские спецслужбы ее готовят.

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«[Провокация] может стать поводом для нанесения западной «тройкой» (Вашингтон — Лондон — Париж) очередного авиационно-ракетного удара по военной и гражданской инфраструктуре САР», — подчеркнул посол.

Ранее Антонов предостерег США от «незаконной агрессии» в Сирии.