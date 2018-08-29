США пригрозили Индии санкциями за покупку оружия из России

Помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены планами Индии закупать российское оружие, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время выступления в Центре Карнеги Шривер отметил, что не может гарантировать индийским властям, что их обойдет стороной закон CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»).

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«Я не могу здесь сказать вам, что они [Индия] не будут подпадать [под санкции], что будет сделано исключение», — сказал Шривер.

По его словам, окончательное решение по этому вопросу должен принять президент США Дональд Трамп.

Помощник министра обороны отдельно подчеркнул, что США обеспокоены покупкой индийскими властями зенитно-ракетных комплексов С-400.

Ранее были названы вероятные сроки начала поставок в Индию ЗРК С-400.