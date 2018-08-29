Лавров: необходимо ликвидировать гнойник террористов в сирийском Идлибе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал очаг террористов в сирийском Идлибе «гнойником», который необходимо ликвидировать, передает РИА «Новости».

«Это последний крупный очаг террористов, которые пытаются спекулировать на статусе зоны деэскалации, которые пытаются держать в заложниках в качестве живых щитов гражданское население, и которые пытаются подмять под себя вооруженные формирования, готовые к переговорам с правительством», — сказал Лавров.

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Министр подчеркнул, что для этого необходимо отмежевать вооруженных оппозиционеров от террористов и подготовить операцию против последних в Идлибе.

«Со всех точек зрения этот гнойник необходимо ликвидировать», — подчеркнул глава МИД.

Он также сообщил, что российские военные ведут консультации со своими турецкими коллегами по поводу возможной операции в Идлибе и выразил надежду на то, что страны Запада не будут мешать контртеррористической операции.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон намерен развернуть систему ПВО на севере Сирии.