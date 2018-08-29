Washington Examiner рассказал, почему учения «Восток-2018» выгодны США

Российские военные учения «Восток-2018» могут быть полезны Соединенным Штатам, пишет Washington Examiner.

В учениях «Восток-2018» примут участие также военные из Китайской Народной Республики и Монголии. Как отмечает американское издание, в таком виде сотрудничества нет ничего нового, однако возможность, появившаяся у американской разведки, увидеть, как взаимодействуют китайские и российские силы, является редкостью.

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Помимо этого, президент США Дональд Трамп, скорее всего, должен обратить внимание премьер-министра Индии Нарендры Моди на российские военные учения, так как Вашингтон пытается убедить Моди увеличить двустороннее военное сотрудничество, отмечает издание. Индия разделяет ценности и интересы США, но сталкивается с устойчивым вызовом со стороны Китая. Именно поэтому в Индии тоже с пристальным интересом будут следить за этими учениями, говорится в материале.

Между тем, российские учения «Восток-2018» представляют уникальную возможность и для разведывательных служб НАТО, которые смогут оценить полномасштабную доктрину боевых действий России.

В учениях «Восток-2018» будут задействованы 300 тыс. военнослужащих, 1 тыс. самолетов и тысячи других единиц боевой техники.