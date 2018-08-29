Начальники генштабов стран ШОС прибыли на учения в Челябинскую область

Руководители генеральных штабов вооруженных сил государств, являющихся членами Шанхайской организации сотрудничества, прибыли на полигон в Челябинской области с целью наблюдения за активной фазой совместных антитеррористических учений «Мирная миссия — 2018», передает РИА «Новости».

«На Чебаркульский полигон прибыли делегации во главе с начальниками генштабов всех стран — членов ШОС: Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также страны-наблюдателя Белоруссии. Военачальники будут наблюдать за активной фазой учений «Мирная миссия — 2018», — рассказали представители Центрального военного округа.

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Отмечается, что активная фаза совместных антитеррористических учений стран Шанхайской организации сотрудничества пройдет 29 августа.

Ранее сообщалось, что китайские истребители перебазировались на аэродром под Челябинском.