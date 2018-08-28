Госдеп: США ответят на применение химоружия в Сирии

Начальник объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил своему российскому коллеге Валерию Герасимову, что Вашингтон ответит на применение химического оружия в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Госдепа.

По данным агентства, Данфорд сказал Герасимову, что Вашингтон соразмерно ответит на любой подтвержденный случай применения химического оружия в САР.

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Как отмечается, США также призвали Россию предостеречь власти САР от использования химоружия.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что армия САР не обладает химическим оружием.

По его словам, у сирийской армии нет химоружия и планов по его использованию.