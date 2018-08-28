Небензя: армия Сирии не обладает химическим оружием
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что армия САР не обладает химическим оружием. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Люди в здравом уме не будут использовать бессмысленные с военной точки зрения средства», — сказал Небензя.
По его словам, у сирийской армии нет химоружия и планов по его использованию.
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Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что американская сторона поддерживает контакт с Россией по вопросу предотвращения возможного использования химического оружия в Сирии.
Также сообщалось, что в Минобороны России предупредили о подготовке провокации с использованием отравляющих веществ в Сирии.