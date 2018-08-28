Пентагон назвал условие для вывода войск США из Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что американская сторона приступит к выводу войск из Сирии только после окончательного поражения боевиков террористической группировки «Исламское государство», передает РИА «Новости».

«Во-первых, мы должны разрушить «Исламское государство». Мы также должны провести тренинг для местных сил. В-третьих, женевский процесс должен начать движение в направлении решения этой войны», — сказал Мэттис.

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По его словам, в случае, если местные силы смогут поддерживать безопасность самостоятельно, то американская сторона может начать снижать свое вооруженное присутствие в Сирии.

Ранее Мэтти сообщил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение химатаки в Сирии.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.