Небензя: ООН ведет себя пассивно в восстановлении САР

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Организация Объединенных Наций занимает пассивную позицию в восстановлении Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данная позиция связана с внутренней директивой секретариата ООН, которая препятствует вовлечению структур организации в усилия по восстановлению Сирии.

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Он также добавил, что согласно директиве, ООН может принять активное участие в восстановлении САР только после политических перемен в стране.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что секретариат ООН тайно запретил своим подразделениям участвовать в восстановлении инфраструктуры Сирии.