Глава Пентагона рассказал о военных учениях с Южной Кореей

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон не планирует приостанавливать дальнейшие военные учения с Сеулом. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, США приостановили несколько крупнейших учений с Южной Корее после встречи американского лидера Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

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Однако, Мэттис подчеркнул, что в настоящее время Вашингтон не намерен приостанавливать дальнейшие учения с Сеулом.

При этом глава Пентагона не назвал дату следующих военных учений.

Ранее СМИ сообщили, что совместные военные учения между США и Южной Кореей стоили около $14 млн.

Как отмечалось, стоимость совместных учений Вашингтона и Сеула оказалась меньше цены одного нового истребителя.