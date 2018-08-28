Пентагон: США активно обсуждают с Россией предотвращение химатаки в Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что американская сторона поддерживает контакт с Россией по вопросу предотвращения возможного использования химического оружия в Сирии, передает РИА «Новости».

Мэттиса в ходе пресс-конференции попросили ответить на вопрос о возможных опасениях, связанных с самоустранением России в случае, если власти Сирии переместят якобы имеющиеся у них запасы химического оружия в направлении провинции Идлиб.

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«Хочу вас заверить, что госдепартамент недавно активно общался с Россией, чтобы привлечь их к предотвращению такой возможности», — сказал Мэттис

По его словам, общение стран по этой теме продолжается.

Ранее в Минобороны предупредили о подготовке провокации с использованием отравляющих веществ в Сирии.