«Известия»: Россия развернет у берегов Сирии мощнейшую группировку кораблей

Минобороны России развернет у берегов Сирии самую мощную группировку кораблей за все время сирийского конфликта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

В состав группировки входит 10 кораблей, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», а также две подводные лодки. В министерстве обороны рассказали, что сейчас в Средиземном море находятся судна Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

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Среди кораблей, входящих в группировку — ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Адмирал Эссен» и другие. Для обеспечения снабжения в Средиземное море направлен большой морской танкер Черноморского флота «Иван Бубнов».

Ранее сообщалось, что Турция собралась создать военно-морскую базу на Северном Кипре.