Шойгу анонсировал крупнейшие за 37 лет военные учения

К военным маневрам «Восток-2018» привлекут почти 300 тыс. военных, они станут самыми крупными за 37 лет. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА «Новости».

Министр уточнил, что столь масштабных маневров в России не было с 1981 года.

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«Они в чем-то повторяют «Запад-81», но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Больше 1 тыс. летательных аппаратов, почти 300 тыс. военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ», — отметил Шойгу.

Из техники в маневрах будут задействованы танки, БТР, БМП, а также самолеты, вертолеты и беспилотники.

Маневры «Восток-2018» пройдут с 11 по 15 сентября.