Студенткам гражданских вузов разрешили проходить военную подготовку

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что студенток гражданских вузов допустят к прохождению военной подготовки в специальных учебных центрах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вопрос об обучении девушек в военных учебных центрах поднял замглавы Минобороны Николай Панков. Он отметил, что запрос на обучение со стороны девушек «колоссален».

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Шойгу поддержал эту инициативу, добавив, что на эту тему ежегодно приходят «сотни писем». Он также напомнил, что в этом году состоялся первый прием девушек в летное училище, и студентки показывают хорошие результаты.

«Нам везде задают один вопрос: юноши могут проходить военную подготовку, а девушки не могут. Хочу сказать, что теперь девушки могут. Мы сделаем все, чтобы они также могли пройти военную подготовку. Естественно, не по всем специальностям», — сказал министр обороны.

Ранее стало известно, что у студентов появится еще один способ получить воинское звание без призыва в армию.