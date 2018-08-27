На Украине назвали размер военного бюджета на 2019 год

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что в будущем году военный бюджет страны составит около 200 млрд гривен (более $7 млрд). Слова секретаря приводятся на сайте СНБО.

Турчинов рассказал, что по прогнозам правительства ВВП страны в 2019-м году составит 3946 млрд гривен (около $141,2 млрд).

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«Финансирование сектора безопасности и обороны Украины, которое должно быть не менее 5% от ВВП, составит около 200 млрд гривен», — отметил Турчинов.

Данные средства должны пойти на разработку и закупку современного высокоточного ракетного вооружения, военной техники и на улучшение возможностей авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также подчеркивается, что часть этих денег пойдет на усиление кибербезопасности страны.

Ранее начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал, на что будут потрачены $250 млн военной помощи от США.