В российской армии появились подразделения по борьбе с беспилотниками

Представители Южного военного округа сообщили о появлении в российской армии нового типа подразделений, которые будут заниматься борьбой с беспилотниками, передает РИА «Новости».

«Мобильные группы по борьбе с БЛА созданы в соединениях ЮВО в целях внедрения опыта, накопленного российскими специалистами при выполнении боевых задач в Сирии», — сообщили в Южном военном округе.

Отмечается, что тактико-специальные учения с этими мобильными группами планируется провести 30 августа на территории аэродрома Мариновка в Волгоградской области. В ходе учений специалисты по радиоэлектронной борьбе и противовоздушной обороне будут отрабатывать выявление, уничтожение, а также принудительную посадку беспилотников с использованием комплексов «Житель» и станций «Лесочек».