Эрдоган пообещал принести мир в Сирию и Ирак

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал принести мир и безопасность в Ирак и Сирию, сообщает Reuters.

Выступая в провинции Мус, президент Турции заявил, что террористические группировки в этом регионе будут ликвидированы. Он также осудил нападения на Турцию, сравнив их с попытками прорваться в Анатолию.

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«Не забывайте, что Анатолия — это стена. И если эта стена рухнет, не будет больше Ближнего Востока, Африки, Средней Азии, Балкан или Кавказа», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в сирийской провинции Идлиб готовят инсценировку химической атаки. По данным ведомства, удар боеприпасами с отравляющими веществами может быть нанесен в течение двух суток.