СМИ: в Афганистане ликвидировали одного из главарей ИГ

На востоке Афганистана местные вооруженные силы ликвидировали одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 1TV.

По данным телеканала, главарь группировки Сад Архаби (Sad Arhabi) был убит во время субботнего авиаудара ВВС Афганистана в провинции Нангархар. Отмечается, что операция проводилась на основе разведданных управления национальной безопасности (NDS).

Реклама

Источники 1TV также рассказали, что во время операции были ликвидированы еще 10 боевиков ИГ.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ИГ получает в Сирии оружие в том числе при посредничестве «спецслужб отдельных стран».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.