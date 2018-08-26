Минобороны назвало сроки инсценировки с химоружием в Сирии

По словам официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести по населенному пункту Кафер-Зайта в сирийском Идлибе в течение двух суток, передает РИА «Новости».

«Удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшие двое суток из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в шести километрах южнее Хабита», — сказал Конашенков.

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По данным министерства, полученным от жителей провинции Идлиб, в расположенный на юге Идлибской зоны деэскалации населенный пункт Хабит прибыли англоязычные специалисты для инсценировки «химической атаки» с применение начиненных хлором реактивных снарядов.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Сирии готовят инсценировку химатаки с ряжеными «Белыми касками».