Минобороны: в Сирии готовят инсценировку химатаки с ряжеными «Белыми касками»

В населенном пункте Кафер-Зайта в Сирии начались приготовления к инсценировке химической атаки с участием ряженых спасателей из «Белых касок», заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА «Новости».

«В самом населенном пункте Кафер-Зайта осуществляются приготовления привезенной с севера провинции группы жителей для участия в инсценировке «поражения» от якобы «химических боеприпасов» и «бочковых бомб» сирийских правительственных сил, постановочного оказания помощи ряжеными спасателями из «Белых касок» и съемки видеосюжетов для распространения в ближневосточных и англоязычных СМИ», — сказал Конашенков.

По его словам, таким образом внерегиональные силы занимаются подготовкой крупных провокаций на территории страны с целью дестабилизации обстановки и срыва устойчивой динамики идущего мирного процесса.