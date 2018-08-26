В США рассказали о главной опасности для американской армии

Американский полковник в отставке Дэниел Дэвис считает, что главными проблемами для армии США являются неправильное использование военной силы, а также излишнее присутствие в мировых военных конфликтах. Свое мнение отставной военный выразил в издании The National Interest.

Дэвис посчитал, что участие армии США в военных конфликтах неподалеку от границ России и Китая призвано уязвить эти страны, однако они же становятся дополнительной угрозой для Соединенных Штатов. Также, отметил эксперт, США часто предоставляют гарантии безопасности небольшим государствам, которые могут впоследствии втянуть страну в войну. По его словам, американская армия участвует в операциях в некоторых странах, где у Штатов «нет никаких интересов в сфере безопасности».

Реклама

Также он выразил опасение, что космические войска третьих стран могут уничтожить разведывательные и навигационные спутники США. В таком случае, пишет Дэвис, американская армия утратит практически весь свой военный потенциал.

Ранее издание The National Interest писало, что Россия разрабатывает «спутники-убийцы».