В Индии одобрили закупку 135 вертолетов для ВМС

Правительство Индии одобрило закупку для своих ВМС 111 многоцелевых вертолетов и 24 противолодочных. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По данным телеканала, многоцелевые вертолеты будут приобретены в рамках государственной программы «Делай в Индии». 95 вертолетов соберут в Индии при участии местных предприятий, а еще 16 будут поставлены в готовом виде. Отмечается, что общая сумма контракта составит около $3 млрд.

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Также сообщается, что противолодочные вертолеты MH-60R, произведенные в США, заменят Sea King, которые стоят на вооружении ВМС Индии более 30 лет. Данный контракт оценивается в $1,8 млрд.

Ранее были названы вероятные сроки начала поставок в Индию ЗРК С-400.