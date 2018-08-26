Минобороны: в САР боевики готовятся атаковать Хаму и Алеппо

В российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что несколько тысяч боевиков сконцентрированы в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщается в фейсбуке Министерства обороны России.

«Несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой сконцентрированы для наступления на Хаму и Аллепо», — говорится в сообщении.

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По данным центра, в Идлибе лидер террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» призвал все банды к «джихаду» против светского сирийского государства.

Как отмечается, в настоящее время более 70% территории Идлиба находится под контролем боевиков.

«Хайат Тахрир аш-Шам» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.