Посольство России обвинило Британию в провокации над Черным морем‍

В посольстве России в Великобритании заявили, что сопровождение британскими истребителями российских самолетов над Черным морем является провокационным шагом. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

«Действия российских вооруженных сил строго соответствуют международному праву и не несут никакой угрозы Британии», — говорится в сообщении.

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В посольстве также подчеркнули, что военное присутствие британских ВВС в Прибалтике фактически используется властями страны для «собственной провокационной деятельности».

Как отмечается, британские политики, преподносящие общественности рутинные действия России в качестве «провокационных инцидентов», действуют в высшей степени безответственно.

Ранее сообщалось, что британские истребители «перехватили» российский Бе-12 в Черном море.