Посольство России обвинило Британию в провокации над Черным морем
В посольстве России в Великобритании заявили, что сопровождение британскими истребителями российских самолетов над Черным морем является провокационным шагом. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
«Действия российских вооруженных сил строго соответствуют международному праву и не несут никакой угрозы Британии», — говорится в сообщении.
В посольстве также подчеркнули, что военное присутствие британских ВВС в Прибалтике фактически используется властями страны для «собственной провокационной деятельности».
Как отмечается, британские политики, преподносящие общественности рутинные действия России в качестве «провокационных инцидентов», действуют в высшей степени безответственно.
Ранее сообщалось, что британские истребители «перехватили» российский Бе-12 в Черном море.