Эксперт назвал провокации с химоружием проверенным методом США

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин прокомментировал возможность вмешательства Запада в подготовку боевиками провокации с химоружием в Сирии. Об этом сообщает RT.

По утверждению эксперта, подобные провокации уже неоднократно осуществлялись. В качестве примера Фитин упомянул инциденты в Хан-Шейхуна, в Восточной Гуте.

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«Когда нет других методов остановить дальнейшее наступление армии освобождения Сирии, то остается проверенный метод с провокацией, который уже отработан США и их союзниками», — сказал Фитин.

Он также добавил, что исключить возможность новых провокаций нельзя, отметив, что пребывание у власти в Сирии текущего правительства не отвечает интересам проамериканской коалиции, участники которой с самого начала гражданской войны требовали ухода Асада, смены режима и установления в стране собственных порядков.

Ранее в российском Минобороны предупредили о провокации Запада с химоружием в Сирии.