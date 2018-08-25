В Раде подсчитали украинок в рядах ВСУ

Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной рады, заявила, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) служат 25 тыс. украинок. Об этом она написала в своем фейсбуке.

Свой пост вице-спикер опубликовала после военного парада, который прошел в Киеве по случаю 27-й годовщины независимости Украины. Она отметила, что он был «безупречным и идеальным».

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«Впервые по Крещатику шагал и сводный отряд женщин-воинов. Цифры в информационном тексте, уже 25 тыс. украинок служат по контракту в ВСУ, из них более 3 тыс. офицеров», — написала Геращенко.

Также она заявила, что женщины служат «наравне» с мужчинами и назвала их «амазонками».

Ранее сообщалось, что солдат почетного караула потерял сознание во время речи президента Украины Петра Порошенко на параде в Киеве.