«Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» совершают переход в Средиземное море

Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» производят плановый переход из Севастополя в Средиземное море. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.

«Планируется, что уже сегодня к исходу дня корабли войдут в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне», — сказал Рулёв.

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Он отметил, что в данный момент корабли проходят черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Рулёв рассказал, что во время перехода фрегаты выполнили комплекс корабельных учений в полигонах боевой подготовки флота в Черном море. Он отметил, что экипажи кораблей, среди прочего, совместно с экипажами вертолетов Ка-27ПЛ отработали задачи по взлетам и посадкам на палубу кораблей, а также потренировали поиск и слежение за подводной лодкой.

Ранее сообщалось, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» отследил и взял на сопровождение американскую подлодку типа «Огайо».