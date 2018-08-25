National Interest раскритиковал состояние ВМС Германии

Эксперты журнала The National Interest заявили, что состояние Военно-морских сил Германии является позорным.

По мнению экспертов, в настоящее время флот Германии не может выполнять своих задач.

Как отмечается, проблемы ВМС ФРГ связаны с плохим финансированием.

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При этом эксперты утверждают, что военно-морская авиация Германии также находится в «плачевном» состоянии.

Ранее СМИ сообщили, что флот США готовится к противостоянию с Россией.

Как отмечалось, США якобы готовятся к противостоянию с Россией в Северной Атлантике.