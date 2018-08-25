Bloomberg: США предупредили Россию о возможном ударе по Сирии

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым заявил, что Вашингтон может нанести удар по территории Сирии, если правительство САР применит химическое оружие в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, США обладают информацией о том, что власти Сирии якобы могут использовать химоружие против оппозиционных сил страны.

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Как отмечается, Болтон заявил, что Вашингтон готов к серьезному военному ответу в отношении САР, если подобная «химатака» произойдет.

Ранее сообщалось, что Болтон и Патрушев обсудили ситуацию в Сирии.