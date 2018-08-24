Британские истребители перехватили российский Бе-12 в Черном море

В министерстве обороны Великобритании заявили, что истребители британских ВВС перехватили российский противолодочный самолет в Черном море. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что истребители RAF Typhoon перехватили российский Бе-12 над акваторией Черного моря. Отмечается, что инцидент произошел вблизи воздушного пространства НАТО.

Ранее в Британии заявили, что истребители Eurofighter Typhoons перехватили российские Су-24 вблизи воздушного пространства НАТО. В минобороны России опровергли эти сообщения, заявив, что в проводившихся над Черным морем учебных полетах не принимало участия ни одного Су-24.