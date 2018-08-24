Во время речи Порошенко на параде солдат почетного караула упал в обморок

Солдат почетного караула потерял сознание во время речи президента Украины Петра Порошенко на параде в День независимости Украины в Киеве, сообщает ФАН.

Как отмечается, солдата подхватили стоявшие рядом люди и увели в сторону. После чего почетный караул был сменен.

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Вероятно, солдату, могло стать плохо из-за жаркой погоды, которая установилась в Киеве.

В марте этого года на праздновании годовщины Нацгвардии Украины одному из солдат почетного караула президента также стало плохо во время выступления Порошенко. По обе стороны от Порошенко стояли два знаменосца. Во время минуты молчания один из них пошатнулся и прислонился спиной к забору. Его заменили другим военнослужащим.