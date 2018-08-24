В Пакистане заинтересовались покупкой российских вертолетов

В холдинге «Вертолеты России» рассказали, что некоторые компании Пакистана намерены приобрести российские вертолеты «Ансат». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о крупных компаниях, которые осуществляют корпоративные перевозки пассажиров. Их привлекла в том числе способность вертолета эффективно работать в условиях высоких температур.

Реклама

«Пакистанские заказчики всерьез рассматривают эту машину для закупок в ближайшее время», — заявили в холдинге.

Ранее глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу объяснил, что Анкара приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400, поскольку срочно в них нуждалась.