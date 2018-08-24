В посольстве прояснили ситуацию с задержанным в ЮАР российским судном

Представитель посольства России в Южно-Африканской Республике (ЮАР) опроверг информацию об аресте российского судна компании «Трансфлот» на территории страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, судно является российским, но не находятся под арестом. Он подчеркнул, что в отношении экипажа также не применяются никакие рестрикции.

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«По информации от начальника порта города Порт-Элизабет, судну предписано оставаться в порту до выяснения обстоятельств и разрешения ситуации», — сказал источник.

Он добавил, что судно осуществляло транспортировку промышленной взрывчатки, не имея соответствующих документов. В настоящее время их дооформляют.

Ранее сообщалось, что владельцы сухогруза «Лада», который якобы был задержан полицией ЮАР, не подтвердил арест судна или членов его экипажа.