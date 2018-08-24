Истребитель ВВС США выполнил экстренную посадку во Флориде

Американский истребитель пятого поколения F-35 совершил экстренную посадку на базе ВВС США во Флориде. Об этом сообщает Northwest Florida Daily News.

Отмечается, что перед посадкой пилот воздушного судна сообщил о технической неисправности. По данным издания, при посадке у истребителя сломалось переднее шасси, и он упал на нос. В результате инцидента пилот ранений не получил.

Ранее американский журнал Military Watch сравнил характеристики российского истребителя Су-57 и F-35 и пришел к выводу, что самолет США уступает по многим параметрам, в то время как более новый F-22 и его российский конкурент сопоставимы.