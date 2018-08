СМИ рассказали о преимуществе армии России перед войсками НАТО

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Лайза Сэмп заявила, что боевая мощь российской армии превосходит американскую, однако речь идет только о некоторых регионах Центральной и Восточной Европы. Мнение эксперта передает Natioanl Interest.

Сэмп подчеркнула, что в настоящее время российская армия не может на равных соперничать с американской в масштабе всего мира. По ее словам, это получалось только у войск СССР. Однако, отметила Сэмп, российские войска могут составить конкуренцию американским в некоторых регионах.

При этом эксперт считает, что войска России в целом более совершенны в области сдерживающей «защитной сферы», которую обеспечивают дальнобойные ракетные системы (концепция сдерживания A2/AD).

