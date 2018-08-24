Минобороны: 15 летательных аппаратов провели разведку у границ России

В течение недели 15 летательных аппаратов провели разведку у границ России. Об этом сообщается в газете «Красная звезда», официальном печатном органе Минобороны России.

Отмечается, что дежурные силы ПВО пять раз поднимали свои самолеты, чтобы не допустить пересечения границ страны. В газете подчеркнули, что воздушное пространство России не было нарушено.

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В издании не уточнили, какие летательные аппараты вели разведку. Также неизвестно, в каких регионах страны проводилась разведка и какие страны ее выполняли.

Ранее сообщалось, что у российских границ провели разведку 22 летательных аппарата. Отмечалось, что дежурные силы ПВО выполнили 9 вылетов для предотвращения нарушения границы.