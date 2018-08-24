Небензя рассказал, кто заменит ИГ в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в Сирии на смену террористам группировки «Исламское государство» (ИГ) могут прийти боевики «Аль-Каиды». Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление постпред сделал на заседании Совбеза.

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«По имеющимся оценкам, именно к «Аль-Каиде» и ее союзникам по мере разгрома ИГ может перейти инициатива в противодействии мирному урегулированию конфликта в Сирии», — сказал Небензя.

По его словам, снижение активности ИГ позволило активизироваться боевикам «Аль-Каиды». По оценкам Небензи, каждый месяц группировка получает от $20 до $40 млн финансирования.

Постпред заключил, что «покончить» с террористическими группировками можно только «на подлинно коллективной основе».

Ранее Небензя заявлял, что ИГ получает в Сирии оружие при посредничестве «спецслужб отдельных стран».

«Исламское государство» и «Аль-Каида» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.