Небензя заподозрил «спецслужбы отдельных стран» в поставках оружия ИГ в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) получает в Сирии оружие в том числе при посредничестве «спецслужб отдельных стран». Об этом сообщает РИА «Новости».

Постпред отметил, что свидетельства о поставках оружия ИГ «продолжают копиться». По словам Небензи, боевики террористической группировки получают вооружение «в том числе через полулегальные структуры или даже под покровительством спецслужб отдельных стран».

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Он подчеркнул, что рассчитывает «предметно» обсудить эту проблему на международной конференции противодействия незаконным поставкам оружия, которая пройдет в Москве 3-4 сентября.

Небензя не уточнил, спецслужбы каких стран помогают террористам в поставках оружия.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили ситуацию в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.